Narco se escapa de prisión en una emboscada de película

Un comisario muerto a tiros y tres personas heridas, dos uniformados y un civil, dejó uncon una banda de delincuentes que organizó una emboscada para liberar a un narcotraficante preso.El reo, T, alias '', que era trasladado a una cárcel de las afueras de Asunción después de comparecer ante un juez, fue rescatado el miércoles por sus cómplices en un espectacular operativo, indicaron testigos.El ataque fue perpetrado por unos diez hombres que se desplazaban en cuatro camionetas, según el reporte oficial."Utilizaron el uniforme clásico de los agentes antidrogas para llevar a cabo el asalto", relató a periodistas el director de la Secretaría Antidrogas, Arnaldo Giuzzio.Los custodios del camión en el que viajaba el interno no pudieron reaccionar a tiempo para repeler el ataque, dijo el ministro del Interior, Juan Villamayor.'Samura' es sindicado como jefe de proveedores de cocaína a Brasil, tras adquirirla en Bolivia y Perú. Fue capturado en octubre de 2018 en la frontera seca paraguayo-brasileña, 550 km al noreste de Asunción, precisó el jefe de la Secretaría Antidrogas.En su, los atacantes quemaron tres vehículos sobre la avenida Costanera Norte, que bordea el ríoa la altura de la capital paraguaya.Un centenar de policías fueron desplazados a lo largo de la salida norte de Asunción para buscar a los perpetradores del asalto, indicó el ministro del Interior.El jefe de la policía nacional y el ministro de Justicia de Paraguay fueron destituidos este jueves tras la fuga delSamudio, de 47 años, habría sido liberado probablemente por miembros de la banda brasileña Comando Vermelho, según las autoridades.El presunto narcotraficante fue apresado en octubre de 2018 en su rancho del pueblo Capitán Bado, unos 670 kilómetros al norte de la capital paraguaya en la frontera con el estado brasileño de Mato Grosso do Sul.El miércoles había ido a declarar por la acusación en su contra por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, pero el juez suspendió la audiencia ante un pedido de la fiscalía que había alegado que estaba recargada de trabajo.El presidente de Paraguay,, dijo este jueves en conferencia de prensa que "la semana próxima pediré al Congreso la enmienda de la constitución para que los militares se involucren en la lucha contra el crimen organizado. Las fuerzas armadas tienen una capacidad ociosa que la debemos usar".Según la constitución vigente desde 1992 los militares solo se encargan de la custodia del territorio nacional. "Hoy no tenemos ninguna posibilidad de una guerra internacional", comentó Abdo Benítez.El mandatario afirmó que el Estado actualmente no tiene recursos para cubrir las necesidades de seguridad, "pero el crimen organizado posee dinero, logística y armamentos. Entonces, somos vulnerables".El secretario Arnaldo Giuzzio, de la estatal Secretaría Nacional Antidrogas, dijo tras la detención de Samudio en 2018 que era un referente del Comando Vermelho, rival de otra banda brasileña conocida como Primer Comando Capital.Paraguay no produce cocaína, pero sus extensas fronteras con Argentina, Bolivia y Brasil sin adecuado control aduanero y policial permiten el tránsito de la droga producida en las zonas andinas hacia los centros internacionales de consumo. (I)