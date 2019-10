Negocian suspensión de cobros de Infonavit

Piedras Negras, Coah- Después de que el secretario general de CTM Coahuila, Tereso Medina Ramírez anunciara un convenio con Infonavit para suspender el cobro de créditos y aportaciones a trabajadores afectados por la huelga GM, el dirigente sindical, Leocadio Hernández Torres, manifestó que ya se hace lo propio para los trabajadores de esta Región Norte.



El líder cetemista indicó que la situación no es diferente a la de la capital, ya que se trata de una empresa directamente relacionada con General Motors; sin embargo, de cualquier manera se buscará que los empleados de esta zona tampoco se vean afectados de ninguna forma.



“Estamos buscando si no un 100%, una disminución del cobro, por ejemplo un descuento del 25% o 30%”, declaró Hernández Torres.



En este sentido, aclaró que no se trata de una suspensión del pago total, sino más bien un periodo donde no se cobre al menos durante la huelga, pues de todas formas el trabajador deberá completar esa diferencia que dejó de pagar durante el convenio.