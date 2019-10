‘Negociar con la delincuencia no es la solución’: Cuauhtémoc Cárdenas

Ciudad de México.- Después del operativo fallido para capturar a Ovidio Guzmán López en Culiacán, Sinaloa, Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano consideró que negociar con el crimen organizado no es la solución a los graves problemas de violencia e inseguridad que vive México.



Yo no creo que negociar con la delincuencia sea solución”, afirmó.



Entrevistado en el marco del Segundo Encuentro Nacional de Nosotrxs, organización de la sociedad civil dedicada a la defensa y exigencia de derechos, el tres veces candidato a la Presidencia de la República descartó, no obstante, que exista un “Estado fallido” en materia de seguridad pública en el país.



Cardenas Solorzano dijo que a casi un año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador “es pronto para hacer juicios definitivos”, aunque señaló que se debe aprender de hechos como el de Culiacán.



Me parece que hay que tomar en cuenta lo que ahí sucedió para que no vuelva a suceder; fue como dijo el secretario de la Defensa Nacional un imprevisto, una cosa no cuidada, no estudiada y con los resultados que ya conocemos”, manifestó.



Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano agregó que en estos tiempos es importante tener una sociedad organizada para buscar los cambios que demanda la sociedad.