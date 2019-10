Neil Patrick Harris se suma a Keanu Reeves para Matrix 4

Ciudad de México.- La cuarta entrega de The Matrix contará con el actor, cantante y comediante estadunidense Neil Patrick Harris, quien se une así a Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss para colaborar en esta nueva historia escrita y dirigida por Lana Wachowski.



De acuerdo con Variety, Patrick Harris es la nueva incorporación para dicha producción tras el anuncio de Yahya Abdul-Mateen.



Hasta el momento se desconocen detalles de la trama, solo se sabe que Reeves y Moss repetirán sus papeles como “Neo” y “Trinity”. Se ha mencionado que Abdul-Mateen interpretará a un joven “Morfeo”, pero no está confirmado.





Además de Wachowski, el guion de este largometraje, que comenzará a producirse a principios de 2020, también fue escrito por Aleksander Hemon y David Mitchell.



Fue en 1999 que The Matrix llegó a las salas cinematográficas y recaudó más de 460 millones de dólares.



Ganó cuatro premios Oscar: Mejor Montaje, Mejor Sonido, Mejor Edición de Sonido y Mejores Efectos Visuales.



Sus predecesoras Matrix Reloaded (2003) y Matrix Revolutions (2003) acumularon más de 742 y 427 millones de dólares, respectivamente. La trilogía contó con el guion y la dirección de Lana y su hermana Lilly Wachowski.