Netflix dejará de funcionar en estos televisores

Varios modelos de televisores inteligentes no podrán utilizar la aplicación de Netflix. Esto debido a que, por su antigüedad, estos dispositivos cuentan con algunas limitaciones técnicas que impiden que la plataforma funcione de manera correcta.Básicamente,. A partir del próximo mes, los dueños de estos dispositivos verán un mensaje que les indicará de las limitaciones técnicas de sus dispositivos, además de invitarlos a conocer cuáles son aquellos televisores en los que continuará funcionando Netflix.Las Smart TV que dejarán de tener soporte para Netflix son de las firmas Sony, Samsung y Toshiba. Sony informó que las televisiones afectadas serán modelos de 2010 y 2011 que tengan una C o D justo después del tamaño de la pantalla en el código. La lista completa puedes revisarla aquí. Los equipos Samsung en los que dejará de funcionar Netflix son los fabricados entre 2010 y 2011, cuyo número de modelo tengan una C o D justo después del tamaño de la pantalla en el código. Checa el listado completo aquí.Por su parte, Toshiba cuenta con un listado menor: BDK21KU; BDX2150KU; BDX2200KU; BDX2250KU; BDX2500KU; BDX2700KU; BDX3000KU; BDX4150KU; BDX4200KU; BDX5200KU.