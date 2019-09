Ciudad de México.- Las Panteras de Carolina hicieron oficial ayer que el QB Cam Newton no jugará mañana y lo sustituirá Kyle Allen para el juego ante Arizona.



Newton se volvió a lesionar del pie izquierdo el juego anterior, el Jueves por la Noche en la derrota 20-14 ante Tampa Bay, lo que puso a las Panteras 0-2 en la temporada. No practicó toda la semana, trabajó con un entrenador personal y fue a las reuniones del equipo usando una bota especial para el pie.



Será la séptima ocasión que Newton se pierda un juego desde que hizo su debut en la NFL en 2011 en Arizona.



No hubo ninguna indicación de que el pasador va a estar disponible para el próximo juego ante Houston.