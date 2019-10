Neza en zozobra por inundaciones; no hay recursos para atender tuberías

Ciudad de México.- Con zozobra viven vecinos de Nezahualcóyotl, en esta temporada de lluvia, pues por lo obsoleto de la red de drenaje se presentan inundaciones, sin que ésta pueda ser sustituida por falta de recursos.



Vecinos como Raúl incluso han tenido que subir sus muebles y hasta vehículos pues por las lluvias intensas el drenaje no tiene capacidad de desalojar el agua y brota del drenaje.



Denunciaron que las autoridades les indicaron que no hay recursos suficientes para poder empezar a sustituir la red que en algunos puntos tienen más de 50 años de antigüedad.



Al respecto, el alcalde de Nezahualcóyotl Juan Hugo de la Rosa, quien acudió esta mañana junto con presidentes municipales de todo el país a tratar de entrevistarse con el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que en todo este año no ha habido recursos para poder hacer obras de infraestructura municipal “y esto está generando una situación ya difícil en todos los municipios, incluso hay protestas de la propia población ante la imposibilidad que tienen los presidentes municipales de poder cumplir demandas esenciales como es obra de agua potable, drenaje, banquetas, alumbrado público”.



Mencionó que ellos han buscado una entrevista para proponer la creación de un Fondo de Infraestructura Municipal, a fin de que los gobiernos locales puedan acceder a los recursos necesarios para generar obra pública y resolver las necesidades más apremiantes de los habitantes.



El presidente municipal, respaldado por la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), la Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC), la Federación Nacional de Municipios de México (FENAM) y la Conferencia Nacional de Municipios de México (CONAMM), resaltó que la finalidad es poder establecer un dialogo con el presidente de la República para exponerle la problemática que viven los municipios ante las limitantes presupuestales, las cuales han puesto al borde del colapso la obra pública municipal.



Alertó que dicha situación y crisis a nivel municipal no puede ser permitida, por lo que afirmó insistirán para que prosperen las propuestas emanadas del consenso de los alcaldes de todo el país, tales como la creación de un nuevo Fondo de Infraestructura Municipal y la realización de una nueva Convención Hacendaria en la que se redistribuyan de manera más justa los recursos, pues de cada cien pesos que recauda la federación el municipio únicamente recibe 4.



Señaló que, las deudas con la CFE, CONAGUA y por laudos judiciales heredados en los municipios constituyen pasivos que para los gobiernos locales resultan impagables, por lo que insistió en la necesidad de establecer mecanismos de concertación con las dependencias responsables y establecer tarifas más justas.



En ese sentido, celebró que recientemente se haya contemplado dentro del artículo Décimo Cuarto Transitorio de la Ley de Ingresos la posible condonación para los municipios de hasta el 50 por ciento de sus deudas por energía eléctrica, ello a pesar de que en el municipio que gobierna no se tengan pendientes en dicha materia, pues lo consideró un logro del movimiento municipalista.



De la Rosa García propuso que los recursos de la denominada Recaudación Federal Participable (RFP), en el presupuesto federal 2020, aumenten al menos el nueve por ciento en los ingresos que perciben los municipios, cifra modesta si se compara con los recursos que reciben los gobiernos locales en otras partes del mundo, donde se les asigna al menos el 35 por ciento de la recaudación federal, pues puntualizó que Neza anualmente aporta a la federación más de 38 mil millones de pesos, pero recibe menos de dos mil millones.



Resaltó que el movimiento para fortalecer el municipalismo y buscar presupuestos justos, es de todos los alcaldes del país ya que el panorama para el año 2020 es sumamente preocupante, pues además de que no existe compensación alguna por los recortes de 2019 se aplicarán nuevas reducciones sin considerar el impacto negativo que esto tendrá en la calidad de vida de los residentes de, quienes más impuestos aportan a la federación: los municipios.



En tanto, los vecinos siguen subiendo sus muebles a tabiques y tratan de colocar represas para que sus casas no se inunden de aguas negras, pues el drenaje tiene más de 50 años de antigüedad.