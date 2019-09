Ni con la Guardia Nacional bajan homicidios

Ciudad de México.- La llegada de la Guardia Nacional a entidades como Guanajuato, Baja California o el Estado de México, no implicó la reducción en la incidencia de homicidios dolosos, ya que estos estados se mantienen en los tres primeros lugares en la comisión de este delito, en lo que va de la presente administración.



De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre diciembre de 2018 y hasta el 22 de septiembre del presente año, en el país fueron asesinadas 23 mil 17 personas.



La cifra se deriva de los dos mil 278 homicidios ocurridos en diciembre del año pasado, los 19 mil 648 reportados en el periodo de enero a agosto de 2019, y los mil 91 asesinatos registrados en los primeros 22 días del mes patrio.



El SESNSP reportó que, en el presente año, entre enero y agosto, Guanajuato es la entidad con más homicidios dolosos denunciados, con un total de mil 790, seguida de Baja California con mi 771 y el Estado de México con mil 733.



Desde la creación de la Guardia Nacional, formalmente en mayo del presente año, pero con operativos de apoyo desde marzo, las tres entidades han contado con el apoyo de la nueva corporación federal.



Apoyo de ensayo



Baja California, y en particular la ciudad de Tijuana, fue una de las primeras localidades en donde elementos de las policías Militar, Naval y Federal, bajo el esquema de Guardia Nacional, comenzaron a apoyar a las autoridades municipales en tareas de seguridad.



El 31 de enero de este año se realizó el anunció y para el 4 de febrero se comenzó el operativo de ensayo, ante los índices delictivos, y en particular de homicidio doloso que se registraban en la entidad, que llegaron a mil 771 hasta agosto pasado.



Tras la aprobación de las reformas constitucionales que dieron paso a la creación de la Guardia Nacional, en el Congreso de la Unión y posteriormente en las 32 entidades, el 26 de marzo se publicó el decreto de creación de esta corporación en el Diario Oficial de la Federación.



El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, anunció el 23 de mayo que Guanajuato sería la primera entidad con un despliegue formal de la nueva corporación, ante el incremento de la actividad de grupos delictivos.



El combate al robo de combustible, en particular en contra del Cártel de Santa Rosa de Lima, incrementó la incidencia en el número de asesinatos hasta llegar a los mil 790, entre enero y agosto de este año, que colocó a esta entidad en el primer lugar.



Con un esquema establecido y sus primeros elementos incorporados como Guardia Nacional, el 21 de julio se anunció la llegada de 15 mil efectivos a los municipios del Estado de México con la mayor incidencia delictiva.



Hasta el pasado mes de agosto, esta entidad se colocó en el tercer lugar en materia de homicidios dolosos, con mil 773 casos denunciados ante las autoridades locales.



La Guardia Nacional actualmente tiene desplegados a sus primeros 58 mil 602 elementos en 150 coordinaciones de operación, en todo el territorio nacional, con 56 mil 191 elementos de las policías Militar y Naval, y sólo 2 mil 411 de la Policía Federal que aceptaron su incorporación a la nueva corporación.



Tendencia de homicidios



De acuerdo con el reporte Víctimas reportadas por el delito de Homicidio Doloso, en diciembre del año pasado el registró indicó dos mil 153 casos.



Al iniciar este 2019, en enero la cifra llegó a dos mil 326 víctimas, cifra que se repitió en febrero, en marzo llegó a dos mil 404, en abril descendió a dos mil 227.



Sin embargo, la cifra de víctimas por homicidio doloso repuntó en mayo a dos mil 384 casos y llega a su máximo en lo que va del año, en junio pasado, con dos mil 543 personas asesinadas, 84.8 al día.



Julio concluyó con dos mil 414 víctimas y agosto con dos mil 469 casos, mientras que en los primeros 22 días de septiembre la cifra fue de mil 771, con un promedio diario de 80.5 personas asesinadas.



Por entidades, entre enero y agosto de 2019, Chihuahua se ubicó en cuarto lugar en la incidencia de este delito, con mil 473 casos, seguido de Jalisco con mil 407, Guerrero con mil 79, la Ciudad de México con mil 3 y Michoacán co