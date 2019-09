Ni ‘él’ ni ‘ella’, Sam Smith quiere que le llamen así

Today is a good day so here goes. I’ve decided I am changing my pronouns to THEY/THEM after a lifetime of being at war with my gender I’ve decided to embrace myself for who I am, inside and out... pic.twitter.com/IVoLTYbAWd — Sam Smith (@samsmith) September 13, 2019

I understand there will be many mistakes and mis gendering but all I ask is you please please try. I hope you can see me like I see myself now. Thank you. — Sam Smith (@samsmith) September 13, 2019

En una nueva declaración sobre su identidad de género,pidió en Twitter que se le hable con el pronombre "them" (ellos o ellas), en lugar de con el pronombre "him" (él)."Hoy es un buen día, así que aquí vamos. He decidido cambiar mis pronombres a 'them'", escribió el cantante en la red social."Después de toda una vida de estar en guerra con mi género, he decidido abrazarme por lo que soy, por dentro y por fuera", agregó el intérprete.En el idioma inglés el pronombre "them" es neutro, por lo que hace referencia a la tercera persona del plural sin distinguir género, de modo que puede referirse tanto a "ellos" como a "ellas".Tras fijar su postura en cTwitter, Sam Smith agradeció momentos más tarde a sus amigos y seguidores por mostrarle apoyo."Estoy muy emocionado y me siento privilegiado de estar rodeado de personas que me apoyan en esta decisión, pero estoy muy nervioso de anunciar esto porque me importa mucho lo que la gente piensa, ¡pero a la mierda!", escribió."Entiendo que habrá muchos errores y malas interpretaciones sobre género, pero todo lo que pido es que por favor se intente. Espero que puedan verme como me veo ahora. Gracias", agregó el cantante.Si hablar de Sam Smith en el idioma inglés puede ser ahora un poco más complicado, luego de que el intérprete ha elegido el pronombre "them", en español es todavía más espinoso, pues en nuestra lengua la traducción de "them" no es de género neutro, ya que contamos con "ellos" y "ellas".Por ejemplo, en su cita textual anterior, Sam Smith se dice "emocionado" y "privilegiado", pero se trata de adjetivos que en inglés son de género neutro: "excited" y "privileged". Si en español atendiéramos el llamado del británico, tendríamos que recurrir a alternativas propuestas por el lenguaje inclusivo y llamarlo "emocionade" o "emocionadx".El ejemplo de la "x" como una alternativa neutra se emplea ya en el idioma inglés con la palabra "latino", que al proceder del español no es de género neutro. De tal modo que cuando no se quiere especificar el género de aquella persona de la que se habla, en Estados Unidos algunos recurren a la palabra "latinx".En marzo de este año, Sam Smith anunció que se identifica con el. “Cuando conocí, leí y escuché hablar a las personas no binarias dije: Demonios, eso soy yo. No binario es que no te identificas con un género, eres tu propia creación”, dijo entonces.Las personas no binarias no se identifican con el género masculino ni con el femenino, pueden percibirse parcialmente de un género, pero retomar aspectos de otro.