‘Ni una disculpa’ ha dado el hospital a familia de bebé que cayó de cuna

“Ni una disculpa” le ha dado el hospital dela la familia del bebé que el pasado 25 de septiembre, dijo su mamá Karen Yatzel Rojas Lazcano.Señaló que a más de una semana de la, ningún directivo del centro hospitalario se ha acercado para, por lo menos, disculparse por la afectación que le provocaron.Luego de que el director del hospital, José Luis Palmeros Sarmiento, declaró en entrevista aque el caso está en manos de la Fiscalía General del Estado (FGE), sostuvo que a ella no le han “dado la cara”.“Y como él lo dijo, no saben ni siquiera cómo pasó el accidente; la explicación que yo les di (a los medios de comunicación) fue lo que me dijeron esa noche, pero pues está muy fantasiosa”.Hasta la mañana de este jueves latampoco ha actuado y desconoce si ya hubo un acercamiento por parte del médico legista quien tendría que darle seguimiento a la investigación por la denuncia que presentó.Cabe recordar que el bebé de cinco días de nacido se cayó de una cuna del hospital del ISSSTE de Veracruz lo que le provocó hematomas y fracturas en la cabeza, motivo por el cual se le realizó una neurocirugía.El 20 de septiembre, a través de una cesárea programada, Karen dió a luz a unos gemelos quienes nacieron "sanos", sin embargo presentaron un alto nivel de bilirrubinas por lo que requirieron de un tratamiento especial.Ante esa situación fueron llevados al área en la que recibieron la atención, sin embargo cinco días después fueron llamados de urgencia y al llegar les avisaron que uno de los bebés se había caído de la cuna de más de un metro de alta.