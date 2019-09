Nicaragua impedirá ingreso de comisión de la OEA

Nicaragua.- El gobierno de Nicaragua reiteró este día ante la Organización de Estados Americanos (OEA) que no permitirá el ingreso de ninguna comisión del organismo interamericano al país centroamericano.



Durante una sesión ordinaria del Consejo Permanente de la OEA, en Washington, la representación nicaragüense señaló que el gobierno del presidente Daniel Ortega "no reconoce ningún grupo de trabajo o comisión que no haya sido solicitada".



Reiteró que el gobierno del país centroamericano no permitirá el ingreso de ninguna comisión "que no cuente con la debida autorización del Estado, libre y soberano de la República de Nicaragua", reportó el diario local La Prensa.



El pasado fin de semana, el régimen de Ortega anunció que se negaría la entrada de los integrantes de la comisión de alto nivel de la OEA, la cual buscaría una solución negociada a la crisis sociopolítica que se vive en el país desde abril de 2018 y que ha dejado más de 300 muertos por la represión policial y paramilitar.



La comisión de alto nivel fue creada en agosto pasado por mandato de la Asamblea General de la OEA, sin embargo, fue rechazada por el gobierno de Ortega, que la calificó como un acto de injerencia en los asuntos internos de Nicaragua.