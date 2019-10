Niega Godoy que se escondiera asalto a tienda Louis Vuitton

Ciudad de México.- Ante la noticia de que el 18 de septiembre cuatro sujetos asaltaron la boutique de Louis Vuitton, en Polanco, llevándose bolsas y lociones por un total de 3.2 millones de pesos y las versiones de que las autoridades capitalinas ocultaron los hechos, la procuradora capitalina, Ernestina Godoy, expresó que esa versión es falsa.



“No. Los dueños de la tienda incluso no hicieron la denuncia rápidamente, hicieron primeramente el inventario de lo que había sido robado, después hicieron la denuncia, proporcionaron imágenes y estamos investigando”, aseguró Godoy después de comparecer ante el Congreso de la Ciudad de México.



Imagen dio a conocer que el día de los hechos, los asaltantes se dieron a la fuga, y los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llegaron minutos después, cuando ya no podían actuar.



Y cuando la Policía de Investigación (PDI) fue a revisar las cámaras de la ciudad para saber por qué calles habían huido los ladrones, les informaron que había un reporte de robo sin embargo la cámara de C2 Poniente no grabó nada pues “estaba apuntando para otro lado”.