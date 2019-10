Niegan a Deschamps levantar bloqueo de cuentas

Ciudad de México.- Un juez federal rechazó hoy suspender el supuesto bloqueo de las cuentas bancarias del ex líder sindical petrolero, Carlos Romero Deschamps, quien renunció a su cargo el miércoles pasado.



Francisco Migoni, juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa, negó la suspensión provisional en el amparo presentado el martes por abogados de Romero, quienes alegan que sus cuentas y las de su familia fueron bloqueadas el lunes por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).



La UIF ha negado repetidamente haber solicitado el bloqueo de estas cuentas, y solo confirmó que desde la semana pasada pidió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) información sobre los movimientos financieros del ex senador, su esposa y dos hijos.



Asesores jurídicos del ex dirigente gremial afirmaron el martes a Grupo REFORMA que las cuentas estaban bloqueadas desde el lunes, es decir, que no se podían retirar fondos, medida que los bancos solo pueden ejecutar previo mandato de alguna autoridad.



Se desconocen las razones del fallo de Migoni. En casos previos de alto perfil, como el del grupo gasolinero Hidrosina, este juez ha concedido suspensiones contra la UIF, cuya facultad de bloquear cuentas ha sido declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia.



Migoni resolverá el 24 de octubre si concede o niega la suspensión definitiva a Romero, para lo cual ya contará con informes de las autoridades.



Otros dos jueces federales, Ana Luisa Priego y Agustín Tello, pidieron hoy a los hijos del ex líder petrolero hacer aclaraciones a sus demandas de amparo, antes de resolver si las admiten y otorgan suspensiones contra los bloqueos que se reclaman.



"Informe en que instituciones bancarias se encuentran aperturadas las cuentas de depósito, inversiones y/o valores a nombre de la quejosa, en las cuales tenga el carácter de titular, cotitular, firmante, autorizada, fideicomitente, representante legal, apoderado, beneficiario y/o fideicomisario; en virtud de que si bien hace alusión al bloqueo de cuentas bancarias, no precisa datos de identificación de las mismas", ordenó la jueza Priego en el amparo de Paulina Romero Durán.



Este jueves, el juez Gabriel Regis admitió el amparo de la esposa de Romero Deschamps, Blanca Rosa Durán, pero también negó la suspensión provisional.



Las negativas de suspensión provisional pueden ser impugnadas ante tribunales colegiados, que tienen 48 horas para resolver, aunque en casos recientes de bloqueos de cuentas han pasado incluso semanas para que se dicten sentencias en estos recursos.



Además de la UIF, otras autoridades que pueden congelar cuentas son el SAT, pero sólo en ciertos casos de incumplimiento de obligaciones fiscales, y los jueces de medidas cautelares, a solicitud de la Fiscalía General de la República y como parte de carpetas de investigación.



Romero Deschamps enfrenta al menos dos denuncias del gobierno ante la FGR, según informó el miércoles el Presidente Andrés Manuel López Obrador.