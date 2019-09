Niegan al Escuadrón 201 participar en Desfile Militar

El escuadrón 201: los 30 mexicanos que liberaron Filipinas en la Segunda Guerra Mundial https://t.co/lN9oWxrXkX — Jesus Ramirez Rojas (@Burt_Munro) 8 de septiembre de 2019

"Me dijeron que si quería, nos daban cuatro gradas en el desfile pero le dije que no porque nosotros no vamos a ver el desfile. Lo que nosotros queríamos era que se conmemoraran los 75 años de la salida del Escuadrón y qué mejor que en el desfile del 16 de Septiembre. Lo importante de esto era desfilar con nuestra bandera, yo soy el más joven de los que quedamos y tengo ahorita 91 años, mis otros compañeros tienen entre 94 o 95 años, ya no quedamos muchos, quedamos ocho pero cuatro ya no pueden caminar", explicó Fernando Nava.



"El representante de la Agrupación Nacional de Sobrevivientes de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana lamentó que el Gobierno federal privilegiara la participación de un contingente de pipas "antihuachicol" que el de veteranos que participaron en un capítulo de la historia mexicana.

Mientras el Gobierno federal incluyó en el desfile del 16 de septiembre a un contingente de las, a los veteranos delse les negó la participación, pese a que este año se conmemoró elpara luego partir a los Frentes de Guerra del Pacífico., representante de la Agrupación Nacional de Sobrevivientes de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana Escuadrón 201, informó que, desde el pasado 6 de agosto, dirigieron una carta al GeneralSecretario de la Defensa Nacional, para solicitar que les permitiera participar en el desfile de este 16 de Septiembre.Dicha participación, explicó, era muy significativa para los veteranos del Escuadrón, debido a que, el pasado 24 de julio, se cumplieron 75 años de su salida a Estados Unidos para recibir adiestramiento y preparación para posteriormente partir a los Frentes de, durante la Segunda Guerra Mundial y así, resarcir la agresión que sufrió México por Alemania, Italia y Japón, el 22 de mayo de 1942.Pero el Gobierno federal, a través de la Sedena, argumentó que los contingentes del desfile ya habían cerrado y optó por negar la participación a los veteranos."Me habló un Coronel para avisarme que ya estaba cerrado el desfile. Le dije que nos dejaran hasta atrás, que no había problema. Nosotros tenemos el uniforme, tenemos la bandera, sólo pedimos que nos den un lugar para celebrar los 75 años de la salida pero me dijo que no, que no se podía ya", afirmó Fernando Nava y Musa.El Gobierno federal se limitó a ofrecerles un lugar para que vieran el desfile en su paso por el Zócalo pero ellos no aceptaron.El representante de la Agrupación Nacional de Sobrevivientes de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana lamentó que el Gobierno federal privilegiara la participación de un contingente de pipas "antihuachicol" que el de veteranos que participaron en un capítulo de la historia mexicana."Caray, ¿no pueden abrir un espacio en cualquier columna y meternos a nosotros?, pero en vez de eso me dicen que el desfile ya se cerró, eso es lo que a mí me duele", añadió.