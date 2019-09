Niegan amparo a Collado contra posible captura en Chihuahua

Ciudad de México.- El abogado Juan Collado Mocelo solicitó el amparo y protección de la justicia contra cualquier orden de aprehensión que pudiera haber sido librada en su contra por algún juez del fuero común de Chihuahua.



Sin embargo, Jesús Alberto Chávez Hernández, Juez Décimo Tercero de Distrito en Amparo Penal en la Ciudad de México, determinó tener por no presentada su demanda, señalan los listados publicados por el órgano jurisdiccional.



Según informes judiciales, el argumento del juez fue que el litigante no le aclaró satisfactoriamente el porqué señaló a los juzgados del distrito judicial de la capital de Chihuahua y no otros, como los órganos responsables de probablemente girar la supuesta captura.



Debido a que el quejoso no presentó un recurso de revisión en el plazo legal establecido, el juez acordó que desde el pasado 11 de septiembre su resolución causó estado y ha quedado firme.



"En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad envíese al archivo", dice el resolutivo.



Cabe precisar que el litigante puede presentar un nuevo amparo contra el mismo acto que le reclama a las autoridades de Chihuahua.



Collado incluyó en su demanda unas notas periodísticas que reproducen declaraciones del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, en el sentido de que la Fiscalía Estatal lo investiga por el supuesto desvío de recursos públicos.



"Nosotros tenemos información de Collado que compartiremos con la Fiscalía General de la República en la parte de las investigaciones que se realizan en Chihuahua, llamada Operación Justicia para Chihuahua, porque fue identificado como destinatario de recursos públicos no justificados", declaró Corral, el 10 de julio pasado.



De momento, se desconoce si existe o no un mandato judicial contra Collado en Chihuahua.



El abogado fue detenido el pasado 9 de julio en un restaurante de la Ciudad de México y al día siguiente fue vinculado a proceso por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Desde entonces, está sujeto a la prisión preventiva oficiosa en el Reclusorio Norte.