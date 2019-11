Niegan amparo a Padrés que pretendía cancelar su auto de formal prisión

Al ex gobernador de Sonora,, le fue negado el amparo solicitado paraen su contra, por presunta defraudación fiscal de 70 millones 415 mil 367 pesos.El magistrado del Quinto Tribunal Unitario Penal de Ciudad de México, Ricardo Paredes Calderón,, uno de los principales argumentos planteados en el recurso legal, en virtud que la Fiscalía General de la República (FGR) los obtuvo sin orden judicial.“En consecuencia de lo anterior, es que no puede decretarse la ilicitud de los estados de cuenta allegados a la causa penal, pues como dijimos con antelación, ello se constituye como un remedio procesal a la vulneración a un derecho, lo que en el caso no acontece”, argumentó el magistrado.Cabe señalar que Padrés tiene otra causa penal en el Juzgado Séptimo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, por un presunto