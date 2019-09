Niegan amparo a ‘Richie’ exalcalde de Ramos

Ramos Arizpe, Coah.- El Juez Segundo de Distrito con jurisdicción en Saltillo, negó un amparo al ex alcalde de Ramos Arizpe y actual director de la Comisión Estatal de la Vivienda en Coahuila, Ricardo Aguirre Gutiérrez, quien solicitó la protección de la justicia federal para librarse de las acciones legales de tres jueces federales, luego de un cateo realizado a su residencia, el 26 mayo de este año.



El funcionario público fue notificado de la resolución judicial emitida por el juzgador federal Héctor Alejandro Treviño de la Garza, luego de que se practicó la diligencia de la Audiencia Constitucional del caso radicado bajo el número 905/2019 y donde podría desprenderse un delito vinculado a la delincuencia organizada



Ricardo Aguirre está bajo proceso porque los jueces de distrito especializados en el Sistema Acusatorio Penal, Edgar Alonso Tovar, Ernesto Cornejo Ángeles y Carlos Fernando Gallegos Santelices integran varios expedientes con lo que aseguraron los elementos de la Sub procuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) cuando catearon su casa durante varias horas luego de una denuncia anónima que se hizo.



El juicio de amparo ahora negado fue promovido por el ex alcalde de Ramos Arizpe, tras un cateo efectuado en su casa ubicada en el bulevar Plan de Guadalupe durante la madrugada por agentes de la Fiscalía General de la República.



Se buscó vía telefónica a Aguirre Gutiérrez para que hablara sobre la negación de dicho amparo que solicitó, pero no fue posible ubicarlo. El ex alcalde es cónyuge de Edna Dávalos Elizondo, que fue nombrada Administradora Local de Recaudación en el presente año.