Niegan amparo a sindicato de Pemex; debe revelar convenios de Deschamps

Un juez negó un amparo a(Pemex) para no revelar información sobre convenios durante el tiempo queera líder.Fue la secretaria del juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Karina Cruz Campos, en funciones de juez de Distrito, quien determinó que la inclusión de los sindicatos como, a través de la reforma constitucional de 7 de febrero de 2014, se originó, precisamente, en la necesidad social de realizar un debido y necesario escrutinio en cuanto a los montos de recursos públicos que las entidades de gobierno entregan a las agrupaciones sindicales.Estableció no sólo garantizar la transparencia en la gestión, sinoPor lo anterior, el sindicato deberá entregarque se les entregaban cuando el líder era Romero Deschamps.“Si bien no se desconoció el derecho a la autonomía de gestión, administración, funcionamiento y organización con la que cuentan los sindicatos para cumplir con la defensa de sus agremiados, sí se consideró que”, detalla la sentencia.