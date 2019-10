Niegan amparos sobre cuentas relacionadas a Lozoya

Lainformó que las cuentas bancarias de la empresa, propiedad de la esposa de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex),y se iniciarán losEsto, en el Juzgado 11 de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México que resolvió en cuanto a la citada empresa, pues la defensa no impugnó el acuerdo con la UIF.La Unidad perteneciente a la, señaló lo anterior al precisar que fueron negados amparos promovidos por la defensa de Emilio Lozoya para desvincular cuentas bancarias relacionadas al caso.De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la esposa del ex funcionario,, se asoció con una abogada que trabajó para Altos Hornos de México y juntas crearon Yacani.Sin embargo, las cuentas bancarias de esa compañía fueron intervenidas por sospechas de operaciones de lavado de dinero y defraudación fiscal.La UIF ganó también, en el caso de Lozoya, otro amparo, esto luego de la resolución del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México.El recurso legal en este caso es de, exsecretario particular de Emilio Lozoya, pero nunca acreditó ser titular de las cuentas bancarias que estaban bloqueadas, añadió la UIF.