Niegan prisión domiciliaria a Villanueva

"La intención es evidentemente dolosa y de mala fe, ya que en ese lugar me tuvieron durante un año aislado e incomunicado, sin la atención médica ni los medicamentos básicos que requería para mis tratamientos médicos, razón por la que lo conozco y puedo hablar de cómo es esa instalación, por lo que puedo afirmar que pretenden incomunicarme y aislarme, con el agravamiento de mis enfermedades por la falta de atención médica, ese lugar es peor que Almoloya".

Un tribunal federal negó ala prisión domiciliaria y ordenó regresarlo del, para que termine de cumplir su condena por narcotráfico y lavado de dinero.Angélica Marina Díaz Pérez, Magistrada del Segundo Tribunal Unitario Penal con sede en Toluca, determinó que el ex Gobernador de Quintana Roo no cumple con los requisitos para obtener el beneficio de la prisión domiciliaria.Villanueva emitió esta tarde un comunicado para denunciar la "mala fe" de la magistrada, pues estimó que la orden para devolverlo al CEFEREPSI, incluida en la misma sentencia, sólo tiene como propósito someterlo al aislamiento."Para hacer más grave el asunto, en la misma resolución se ordena con carácter de urgente mi traslado al CEFEREPSI del Estado de Morelos para terminar de compurgar los 22 años y 7 meses de la injusta pena que aún me falta cubrir, con el argumento insostenible de que es un hospital de alta especialización donde se pueden atender mis enfermedades, lo cual es a todas luces falso y aberrante", señaló el ex Mandatario.En alusión a sus enfermedades cardiovasculares y respiratorias, Villanueva reiteró su solicitud de intervención al Presidente Andrés López Obrador, para que le otorgue el indulto total y su libertad absoluta "antes que el destino me alcance"., por su presunta protección a una célula del Cártel de Juárez en la Península de Yucatán, comandada por el narcotraficante Alcides Ramón Magaña "El Metro"., una acusación que le mereció una condena de 17 años de prisión y que, con las reducciones del castigo por su buena conducta, compurgó en menor tiempo., para que terminara de compurgar su condena de 22 años y 7 meses de prisión por delitos contra la salud, en el caso que le imputó la FGR.A su llegada, fue internado en el CEFEREPSI de Morelos, donde estuvo internado hasta el 6 de junio del año pasado, fecha en que lo trasladaron al Penal de Chetumal, para que tuviera en teoría mejores condiciones para sus afecciones de salud.