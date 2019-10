Niegan suspensión definitiva a Deschamps contra bloqueo de cuentas

federal, ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros,por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó Milenio El titular del Juzgado Décimo de Distrito en materia Administrativa,con base en el juicio de amparo radicado en el expediente 1452/2019.El 15 de octubre, la defensa del ex senador presentó el recurso al argumentar que sus cuentas y las de sus familiares fueron bloqueadas un día antes por autoridades hacendarias, lo que fue desmentido por la dependencia. Sin embargo, existen carpetas de investigación contra el ex líder sindical en la Fiscalía General de la República (FGR).Respecto a los amparos que promovieron Paulina y Alejandro Romero Durán, hijos del ex legislador, los jueces todavía no resuelven si los admiten a trámite, ya que no precisaron los actos reclamados.La titular del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en materia Administrativa, Ana Luisa Hortensia Priego Enriquez, dio un plazo de cinco días a Paulina para que informe en qué instituciones bancarias se encuentran abiertas las cuentas de depósito.Indicó que si bien hace alusión al bloqueo de las cuentas bancarias en instituciones que integran el sistema bancario mexicano, no precisa datos de identificación de las mismas ni tampoco el domicilio de las sucursales, por lo que genera incertidumbre.Romerocomo secretario general al sindicato petrolero, tras 26 años en el cargo.