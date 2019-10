Niegan suspensión provisional a Romero Deschamps por bloqueo de cuentas

Ciudad de México.- Un juez federal negó la suspensión provisional al ex dirigente del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, quien promovió un amparo contra el bloqueo de sus cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.



Francisco Gorka Migoni, titular del Juzgado Décimo de Distrito en materia Administrativa, dio a conocer que será el 24 de octubre cuando se realice la audiencia incidental en la que determinará si concede la suspensión definitiva.



Esto dentro del expediente 1452/2019 que se abrió luego de que el ex senador solicitó la protección de la justicia federal; oficialmente, la UIF no ha confirmado el bloqueo de cuentas de Romero Deschamps.



En tanto que Ana Luisa Hortensia Priego, titular del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en materia Administrativa, dio un plazo de cinco días para que Paulina Romero Durán, hija del ex dirigente sindical, precise el acto reclamado en su demanda de amparo.



Tendrá que informar en qué instituciones bancarias se encuentran abiertas cuentas de depósito, inversiones o valores en las cuales tenga el carácter de titular, cotitular, firmante, autorizada, fideicomitente, representante legal, apoderado, beneficiario o fideicomisario.



En el expediente 1450/2019, la juez señaló que Romero Durán alude al bloqueo de cuentas en instituciones que integran el sistema bancario; sin embargo no precisa datos de identificación de éstas ni la dirección de las sucursales.



