Niegan vinculación a proceso a tres detenidos por operativo en Tepito

Ciudad de México.- El juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna determinó no vincular a proceso a tres detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Policía de Investigación durante un operativo de Tepito, porque se demostró que no fueron capturados en el cateo de Peralvillo 33, sino retenidos seis horas antes en otra zona de la colonia Morelos.



Delgadillo Padierna resolvió que no es posible acreditar delitos ni siquiera de forma probable contra Irving 'F', Alejandro 'F', ni contra Jorge Alejandro 'J', quienes de acuerdo a las autoridades locales fueron detenidos en el departamento 203 de la calle de Peralvillo número 33.



Los señalados abandonarán en unos momentos el penal federal, con lo que suman 30 personas liberadas de las 32 capturadas el 22 de octubre.



Videos del Centro de Control y Comando (C2), así como videos de dos testigos y de una cámara de seguridad privada, demostró que cuatro personas fueron detenidas en la calle de Estanquillo.



Los acusados señalaron que se les detuvo en otro predio alrededor de la 01:30 horas, en la calle de Estanquillo y después subidos a la batea de una camioneta de la SSC de la CdMx donde permanecieron 15 minutos. Posteriormente se les introdujo en un camión blindado, conocidos como Rino.



La Policía de Investigación de la PGJCDMX aseguró que las tres personas fueron detenidas el pasado 22 de octubre en flagrancia, a las 07:32 horas del mencionado departamento de la calle de Peralvillo, donde se localizaron 19 armas de fuego de diversos calibres, una bazuca, más de mil cartuchos útiles, diversas drogas, una tonelada de mariguana y granadas de humo.



Sin embargo, las imágenes de las cámaras del gobierno de la Ciudad de México, de un particular y videos de testigos, desmienten la versión oficial.



Arturo 'F' narró como uno de los policías que los detuvo actuaba como si se creyera “Rambo”, ya que traía un cuchillo grande en la mano.



El juez señaló que no pone en duda que las autoridades encontraron droga en el domicilio de Peralvillo, pero también dejó claro que las pruebas demuestras que fueron detenidas seis horas antes en otro lugar.



En otra audiencia, la juez de control Ana Gabriela Urbina Roca, vinculó a proceso a un detenido más durante el cateo y dio un mes al Ministerio Público para realizar su investigación complementaria.



En otras audiencias, la juez de control Ana Gabriela Urbina Roca vinculó a proceso a Daniel 'B' por delitos contra la salud con fines de comercio y almacenamiento de moneda falsa; así como a Said Francisco 'N' por delitos contra la salud con fines de venta de mariguanna.



La semana pasada, Felipe de Jesús Delgadillo calificó de ilegal la detención de 27 personas durante el operativo realizado el pasado 22 de octubre en el barrio de Tepito, quienes fueron capturados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.



