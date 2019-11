Nieta le hace una guía a su abuelita para que pueda usar su celular

Mi abuelita vive sola y yo vivo en otro país, así que hice un tipo de guía para ella para que aprenda a usar su primer celular ya que no tiene idea de nada… espero que la entienda, escribió.

Jamás me imaginé que mi tweet iba a ayudar a mucha gente y que les gustara, ya que no soy nada experta y lo hice con mucho cariño para mi abuelita. Estoy muy feliz en serio, muchas gracias por su buena vibra



Una vez más, historias de las redes sociales como esta hacen que el mundo quiera ser mejor, una nieta se dio a la tarea de hacer una guía para que su abuela aprenda a usar el celular.La joven, muy lejos de su abuelita, así que buscó la manera de ayudar a su familiar con su celular nuevo ¡y la encontró!.Al mismo tiempo,de la guía que amorosamente había preparado para que su abuelita pudiera usar su nuevo celular.La guía estaba sorprendentemente, y aunque advirtió que no era muy buena en eso, no quedó duda que la abuelita la entendió a la perfección y podría usar su celular.Este acto de amor, rápido se hizo viral, muchas personas no pudieron contener su emoción y le dijeron lo extraordinario que les parecía el amor que se tienen entre abuela y nieta.Tabahta no pudo ocultar su sorpresa cuando su publicación tuvo miles de reacciones y comentarios.