Nietos encuentran tesoro escondido en refrigerador de su abuela

Los nietos de una abuela que falleció en la localidad británica de, llamaron a unos expertos en antigüedades para averiguar si en la casa de la anciana había algún objeto de valor. El resultado fue positivo: después de buscar por varios lados de la vivienda,de la mujer, justo al lado de un pedazo de carne de cordero.Los expertos, que también manejan una casa de subastas, hallaroncon un valor de(es decir, poco más de 127 mil dólares). El tesoro escondido hallado en el refrigeradorEntre las joyas más destacadas están un esmalte renacentista y el(más de 38 mil dólares).Pero no sólo eso, en el tesoro escondido que encontraron en el refrigerador también hallaron, que fue evaluado en 15 mil libras (alrededor de 19 mil dólares), así como varios anillos de oro y plata, pulseras, aretes y broches.Dentro de las labores de pesquisa, los expertos hallarondel tesoro escondido en el refrigerador, con lo que se concluyó que la anciana era, en su juventud, una entusiasta de hacer compras a comerciantes, joyeros y subastadores de Londres."Mucha gente de esa generación solía esconder objetos de valor en su hogar para su custodia, y debajo del colchón fue uno de los primeros lugares en los que miramos […] la casa estaba en un pueblo cerca de Uffington, en Wiltshire, que estaba muy anticuado por dentro”.Los expertos declararon que los nietos no sabían exactamente qué tenía la abuela o dónde lo escondía."Era una joyería renacentista de los siglos XVI y XVII y el proceso de congelación no tuvo ningún efecto en su condición".Ahora estas, joyasy se espera obtener más de 127 mil dólares.