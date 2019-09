Niña de 14 años se suicida porque su maestra se burló de ella tras mancharse en su periodo

Tristemente perdimos a una chica que era una joven promesa, quién en un futuro haría una contribución positiva para el desarrollo de la sociedad, dijo una habitante de la comunidad.

Una estudiante de 14 años se manchó con la sangre de su, su maestra se burló de ella, y la niña seParecía ser un día normal para Jackline Chepngeno, una alumna de la Primaria Kabiangek, en Konoin, Bomet (Kenya). Sin embargo su vida llegó a un abrupto fin.Tuvo su menarquia (primer) mientras estaba en clase y no contaba con una toalla sanitaria, así que su uniforme se manchó. La maestra la avergonzó frente a sus compañeros e hizo que se saliera del salón, según cuenta Beatrice Chepkurui, madre de la menor.Humillada, Jackline regresó a casa, le contó lo sucedido a sus mamá, y se fue a llenar una bandeja con agua. Fue en ese momento que la jovencita decidió quitarse la vida.Cuando la policía llegó, encontró el cuerpo de la niña, que fue trasladado a la morgue del Hospital Kapkatet, de acuerdo con el comandante de la Policía local, Alex Shikondi.Según los padres de la niña, la Policía no investigó más el caso. Es por ello que, junto con otros padres, se organizaron para bloquear la vía que comunica a la escuela. Además, algunos integrantes del contingente tumbaron la reja del plantel educativo. Demandaron saber por qué la Policía no había interrogado a la maestra que agredió a la joven Jackline.Elementos de la Policía dispersaron al grupo de padres con gas lacrimógeno.