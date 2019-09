Niña muere quemada tras imitar un tutorial para preparar palomitas

Chinese girl, 14, dies after DIY popcorn maker explodes https://t.co/dVdlU5pH2H pic.twitter.com/I1kjxrQG2t — AsiaOne (@asiaonecom) September 11, 2019

Una adolescente chinapor graves quemaduras en el 96 % de su cuerpo al intentar seguir los pasos de unpara prepararen una lata de refresco. Identificada como Zhou, de 14 años, la niña se mantuvo con vida por aproximadamente dos semanas, internada en un hospital, pero finalmente los médicos no pudieron salvarla, informaLa menor estaba junto con su amiga Peng, de 12 años, quien también resultó gravementepero se encuentra ya fuera de peligro. Al parecer, las niñas colocaron los granos de maíz en una lata de aluminio vacía y luego, en otra lata cortada, ubicada debajo de la primera, pusieron alcohol para simular una pequeña estufa. Cuando intentaron encenderla, el improvidado artefacto explotó, provocando las terribles consecuencias.El incidente ocurrió el 22 de agosto y solo recientemente salió a la luz, cuando varios usuarios de las redes culparon a una popular 'influencer' conocida como Office Chef Ms Yeah, quien había publicado unen el que mostraba un procedimiento similar. En los comentarios, los internautas la llamaron "asesina".Según AsiaOne, la mujer a su vez publicó una carta en la que promete asumir la responsabilidad de los tratamientos de Peng y hacer todo lo posible para apoyar a la familia de la menor. Sin embargo, aclaró que en el video publicado en sus canales, ella utilizó otro tipo de calentador y se valió de un trípode para colocar la lata con los granos de maíz, precisamente como medida de seguridad.La joven sugirió que las adolescentes pudieron seguir las instrucciones de otros videos que circulan en internet. La madre de Zhou comentó que los niños no tienen conceptos claros de seguridad, y cree que las plataformas audiovisuales no cumplieron con la responsabilidad de revisar el contenido de los videos.