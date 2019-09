Niña pide perdón a su mamá por contar que fue violada por 30 hombres

la pequeña escribió con tiza en la puerta de salida, "Lo siento, mamá"

Unaen repetidas ocasiones en su casa por cerca dey en el trascurso de dos años en el distrito de, en el estado indio de Kerala.Según un informe de The Times of India, el caso salió a la luz la semana pasada luego de que la menor de edad revelara los abusos ante un consejero de su escuela. En su declaración,. Ese individuo le había dado a su progenitor dinero a cambio de tales servicios sexuales y luego de él fueron muchos más hombres los que hicieron lo mismo, detalló.El consejero escolar involucrado señaló que el padre estaba desempleado y parece ser que primero forzó a su esposa a prostituirse por la precaria situación económica familiar. El consejero destaca que le sorprendió que la niña pareciera no entender que estaba siendo abusada y que, pese al trauma que tuvo que enfrentar, se sentía culpable de no poder seguir contribuyendo con las finanzas del hogar.Sus declaraciones fueron registradas ante un magistrado y médicos expertos corroboraron que había sido violada. El pasado fin de semana las autoridades enviaron a la víctima a un refugio seguro y detuvieron a su padre y a dos personas más. Poco antes de abandonar su departamento,Algunos vecinos de la familia aseguraron que a menudo escuchaban llorar y gritar a la niña pero que preferían "no intervenir" en los asuntos familiares para "proteger a sus hijas". Fue gracias a uno de esos residentes, el cual se quejó ante las autoridades escolares, que la menor comenzó a recibir asesoramiento de la consejería, en donde se destaparon los delitos.Asimismo, una compañera de colegio de la niña afirmó que la madre la acompaña siempre de regreso a casa, incluso durante el recreo, posiblemente por temor a que hablara con sus amigos sobre lo que ocurría en el hogar. Sin embargo,