Niña que perdió sus piernas desfila en la Semana de la Moda de París

La pequeñaperdió las dos piernas cuando era una bebé; sin embargo, eso no le impidió ser parte delen París, Francia, para una marca francesa infantil.La experiencia me hizo sentir "guapa y especial", dijo Daisy-May Demetre, tras su desfile el viernes.La niña de nueve años, que se caracteriza por la ausencia parcial o completa del peroné. Por lo que tuvo que someterse a unay luego aprendió a andar con prótesis.El desfile en París es su tercera pasarela como modelo con la marca, tras las Semanas de la Moda de Nueva York y Londres.Para el orgulloso padre, Alex Demetre, no le sorprende la atención que genera su hija."Es una niña excepcional que está demostrando que una incapacidad no tiene por qué dejarte paralizado y es un modelo para cualquiera que quiera hacer sus sueños realidad", dijo su padre.Daisy ya ha trabajado para otras marcas como Nike, River Island y Boden."Me preguntaron si aceptaría que una modelo amputada participara en mi desfile, la verdad me sorprendió la pregunta, para mí un niño es un niño y, por lo tanto hermoso y perfecto. Así que por supuesto que dije que sí", dijo en una entrevista a la, Eni Hegedus-Buiron, diseñadora francesa de la línea infantilpara la que recientemente desfiló.