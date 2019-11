Ningún país tiene historial tan digno en brindar asilo político: AMLO

"Se le dio asilo porque estaba en peligro su vida y tuvimos que actuar de manera consecuente", detalló.

Tras la llegada del ex presidente de Bolivia,, destacó que ningún país en el mundo tiene un historial como el de México en brindar, lo que se trata de un "timbre de orgullo"."Ningún país en el mundo tiene un historial tan consecuente y digno en materia de asilo como nuestro país. Nosotros tenemos que apegarnos a los principios, en este caso de política exterior, a nuestra tradición diplomática.lo que se ha hecho en la historia de México", comentó.Ante los cuestionamientos sobre los gastos que tendrá el ex presidente de Bolivia en nuestro país, López Obrador dijo que "es un pensamiento mezquino", que muestra una "actitud elemental, muy propia del conservadurismo".El Presidente explicó que Evo Morales se alojará en unay reiteró que cuenta con la protección necesaria."Una vivienda que se le proporciona del gobierno federal para su estancia y también con la protección necesaria. Estamos viendo todo eso, no puedo por razones obvias comentarles, pero sí está con nosotros, está muy bien y yo le mando un abrazo desde aquí", añadió.