Niño de 9 años toma dinero de su ‘cumple’ y se lo da a maestra ‘porque no gana bien’

Estados Unidos.- Una buena maestra, sin duda, logra inspirar a sus alumnos.



Algunos recordamos a aquellas que nos caían bien, que nos ayudaban pacientemente o que nos hicieron tomarle gusto a cierta materia.



A veces les llevábamos algún dulce, por ejemplo, como muestra de agradecimiento a todo lo que nos enseñaron y por los buenos momentos vividos en el salón de clase.



Esta vez, un niño estadunidense de nueve años llamado Parker Williams tuvo un gesto muy lindo con su maestra, el cual se hizo viral.



El alumno que va en tercer grado en el colegio Gorrie Elementary, ubicada en Tampa, Florida, recibió 15 dólares por su cumpleaños. Pero en lugar de gastarlos en él se los dio de regalo a su maestra.



"Querida señora Chambers. Pienso que a las maestras no ganan lo suficiente por lo que hace. ¿Aceptarías este regalo? Mi propio dinero”, escribió en una carta que le dejó junto a un sobre de plástico con los billetes.



La maestra Mary Hall Chambers, obviamente, no lo aceptó, pero se mostró muy agradecida.



"No puedo aceptarlo, pero agradezco tu gesto, Parker. Estudiantes como tú son la razón por la cual doy clases”



Fueron los padres del menor quienes compartieron en redes sociales el gesto de su hijo.