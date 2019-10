Niño de cinco años es acusado de violencia sexual

La familia de un niño estadounidense de 5 años que padece de un trastorno del espectro autista denuncia que el pequeño fue reportado por acoso sexual por sus maestros por abrazar a sus compañeros y besar en la mejilla a alguien de su clase, informa WJLA.El menor, identificado con el nombre Nathan, asiste al jardín de infantes de la escuela elemental East Ridge en Chattanooga (Tennessee, EU). De acuerdo con la institución, el niño ha recibido reiterados llamados de atención por traspasar los límites invadiendo el espacio personal de otros.Summery Putnam, la tutora legal del pequeño, asegura que hace aproximadamente tres semanas, su maestra de clase se comunicó con ella para informarle sobre el comportamiento Nathan, acusándolo de cometer actividades sexuales contra sus compañeros de clase."Se me revolvió el estómago", expresó Putnam. Y añadió: "la maestra me llamó y me dijo 'usted debe hablar con Nathan sobre los límites'".La tutora reconoce que el niño suele acercársele mucho cada vez que desea hablarle u obtener su atención, lo que la obliga a tener que recordarle sobre el respeto al espacio personal, recoge The Washington Post. Asimismo, añade que Nathan desea hacer amigos, aunque no comprende cómo debe hacerlo.Se ha revelado que en su historial figurará que es un delincuente sexual por el resto de su vida", denunció a su vez Debi Amick, abuela de Nathan. Y concluyó: "No debería ser tratado así. El chico ni siquiera entiende qué es el sexo".Mientras tanto, el pequeño cambió de clase dado que la maestra que lo reportó no era una docente capacitada para manejar niños de necesidades especiales, aseguró Putnam.Lea el reportaje completo en RT