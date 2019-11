Niño Dios gigante de Zacatecas desata memes en redes sociales

El niño dios gigante se parece al gigante de la lucha libre, el Perro Aguayo, ambos de Zacatecas. ¿Coincidencia? No sé, juzgue usted. pic.twitter.com/3BHA0v6lZ8 — Cero (@CeRo_ck) 19 de noviembre de 2019

No se si es el niño Dios gigante de Zacatecas o Chucky pic.twitter.com/6s00XN2CD8 — Angel Morli(@angelmorli) 19 de noviembre de 2019

El Niño Dios gigante sí se parece a un titán de Shingeki no kyojin jajajajajajajajajajajaja pic.twitter.com/BirgiZmXue — Not ur waifu(@im_oly) 19 de noviembre de 2019

El niño dios gigante me recordó a la calabaza que sale en Over the Garden Wall. pic.twitter.com/dSrV1UMKDS —(@ThisIsSpike) 20 de noviembre de 2019

Artesanos de, crearon un Niño Dios que midede largo.La figura que pesa casi una tonelada será colocada en la iglesia de Zacatecas para ser venerada en las celebraciones de Navidad.Autoridades locales informaron que el proyecto de elaboración del Niño Dios se inició hace un año y medio, y fue posible su creación gracias a las aportaciones económicas de la comunidad de Zóquite.Cabe señalar que la figura es más grande que la de cinco metros de largo que se encuentra ubicada en Nezahualcóyotl, Estado de México.Una vez que la noticia de la instalación de esta enorme estatua en alfue difundida en redes sociales, los usuarios no dejaron pasar la oportunidad de crear divertidas imágenes protagonizadas por la figura religiosa, misma que fue colocada en el centro de divertidas e irreales situaciones.En principio, internautas, como Nicolas Cage, Chucky, el Doctor Manhattan de The Watchmen o el famoso luchador mexicano “El Perro” Aguayo.El enorme tamaño de la estatua fue otra de las cualidades aprovechadas por los usuarios de redes sociales para desatar su imaginación y colocar el gigantesco Niño Dios en situaciones inverosímiles.La figura del enorme Niño Dios también fue colocada en escenas de algunosy comparada con otras animaciones.Como era de esperarse, los internautas no dejaron pasar la oportunidad para revivir un clásico que puso a bailar al propio Niño Dios hace casi cuatro años: