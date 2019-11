Niño es asesinado a golpes en Sinaloa; abuelito muere de tristeza

La muerte del niñode seis años que presuntamente fue asesinado a golpes en su casa, ha llevado a descubrir otra tragedia en la vida de una humilde familia de, en donde su abuelito de 89 años de nombre Guillermo Medina murió de tristeza y desesperación al no poderlo ver, debido a que no tenía dinero para trasladarse a, que estaba agonizado en el Hospital Pediátrico de Sinaloa.La desesperación delpor ver a su nieto era tan grande, porque era el único recuerdo que le quedaba de su hijo, que también ya había fallecido hace tiempo.No tenía ni un peso para pagar el transporte a la capital de, y junto con su esposa doña Anacleta vivía debajo de un tejaban subiendo hacia el Mirador, en el lado derecho y a 200 metros del lugar, se puede ver una vivienda muy humilde, en donde se carece de todos, desde agua potable, luz, paredes y alimento.En estas condiciones sobrevivían los dos ancianitos, que deseaban ver a su, que este viernes falleció a consecuencia de los golpes que presentaba en su cuerpo.Don Guillermo había acudido con los vecinos a pedir ayuda para ir a ver a su angelito, y les platicó que el niño estaba muy grave y que tenía conocimiento que posiblemente no iba a sobrevivir.En Facebook de Yair Sánchez cuenta la dramática historia de esta familia, que en su peregrinar en busca de juntar el dinero para el transporte, el pobre viejito murió de tristeza y ya nunca pudo ver a su nieto con vida.Ahora solamente queda con vida doña Anacleta en más lamentable soledad y pobreza, sin que ninguna autoridad le tienda la mano, por estar en una zona muy marginada de Badiraguato.Los vecinos están juntando dinero para pagar sus gastos funerarios, pero los apoyos no han sido suficientes.