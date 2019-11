Niño hace corbatas a perros y gatos para estimular su adopción

Un niño hace corbatas para perros y gatos con la finalidad de que se vean hermosos y así, estimular su adopción. Tiene doce años y lo hace para ayudar a los animales a encontrar un hogar.Darius Brown es el nombre de este niño de doce años que trata de ayudar a los animales a ser adoptados mediante un look único y colorido. Este jovencito, que comenzó desde los once años, ha convertido su pasión en un acto de amor.Sí, este pequeño comenzó haciendo moños cuando tenía la edad de once años. ¿Por qué? Bueno, la historia cuenta que Darius se inició en hacer ‘moños’ cuando le ayudaba a su hermana a cortar telas y hacer corbatas.Esta actividad la realizaba con la finalidad de estimular su desarrollo motor y de pasar tiempo en familia pero el pequeño Darius nunca imaginó lo que podría lograr con sus corbatines y su amor por los animales.Aunque el chico ya tenía una previa experiencia por ayudar a su hermana a cortar telas, fue en 2017 cuando la aventura de Darius comenzó. Ese año los huracanes Harvey e Irma habían dejado sin hogar a miles de animales que al final terminaron en refugios.Debido a la gran cantidad de animales que quedaron desamparados tras estos huracanes, algunos de ellos fueron sacrificados, cosa que Darius no pudo soportar. El niño consideró que había manera de salvar la vida de todos esos animales.Con la meta de darles una segunda oportunidad, Brown decidió confeccionar algunas corbatas y llevarlas a los refugios. Su idea no sólo los hizo lucir más geniales, sino que incrementó el número de adopciones.Su idea tuvo un impacto tan positivo en las adopciones de esos animalitos desamparados que, incluso el ahora ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, le llegó a mandar una felicitación a través de una carta.“Mientras estés comprometido con el mundo que te rodea, continúes buscando formas de ayudar a los demás y nunca te des por vencido, estoy seguro que tu futuro siempre será brillante. Te deseo lo mejor”, escribió al niño el entonces presidente.Y eso no es todo, el chico también fue reconocido por miles de personas alrededor del mundo, en especial los refugios para mascotas que reciben sus corbatas para impulsar la adopción de las mascotas.Las corbatas que hace y envía a refugios de Reino Unido y Estados Unidos son producidas en su empresa llamada “Beaus & Paws”, misma por la cual también lo felicitó el ex presidente Obama.Darius Brown, un niño de tan sólo doce años, ha sido reconocido como un ejemplo de que, cuando se quiere ayudar, cualquier acción puede hacer una enorme diferencia. En este caso, él logró cambiar la vida de miles de perritos abandonados y les ayudó a encontrar un hogar por medio de geniales corbatas.Con información de: NBC Chicago y Plumas Atómicas