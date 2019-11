Niño muere tras pelea escolar, maestra vio todo y no avisó a padres

Enun niño de nombrede tan solode edad falleció luego de recibir unapor parte de uno de sus compañeros de clase, y aunque la maestra presenció la pelea entre los niños no dio aviso a las autoridades de la escuela ni a los padres del niño. Publica El Heraldo de México Todo esto ocurrió en la, una provincia que pertenece a Buenos Aires, Argentina.Lautaro sostuvo una pelea con uno de sus compañeros de clase quien le propinó una patada en el pecho, lo que le provocó un sangrado en nariz y boca.De acuerdo a las versiones de los compañeros de Lautaro, la maestra estuvo presente mientras la riña se llevó a cabo, sin embargo, no avisó a la madre ni a las autoridades de la institución por lo que ya se encuentra suspendida de manera provisional.¿Qué sucedió después?Tras la pelea, Lautaro salió del colegio de manera normal, al llegar a casa con su madre le contó que le sangraba la nariz y que sentía algunos mareos pero no mencionó nada sobre la patada en el pecho que recibió en la escuela.Su madre no pensó que se tratara de algo grave, por lo que dejó ir a Lautaro a la casa de una amiga en donde pasará la tarde jugando.Al regresar de casa de su amiga, Lautaro notó que los sangrados seguían pero ahora más intensos y además comenzó a desvanecerse, por lo que familiares del pequeño lo trasladaron inmediatamente al Hospital.Una vez que llegó al centro médico, el pequeño de 12 años falleció a causa de un paro cardíaco.Hasta el momento se desconoce si la patada que recibió Lautaro fue lo que ocasionó su muerte, sin embargo, la madre del pequeño según relató al periódico El Clarín, está convencida de que esa fue la razón y busca que las autoridades escolares respondan, pues considera su responsabilidad por lo menos el haberle avisado de lo ocurrido dentro de sus instalaciones.“Sí hubiese sabido que mi hijo fue golpeado todo habría sido distinto. Ni siquiera se lo pude decir al médico”.