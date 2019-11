Niño usa dinero de cumpleaños en un ‘aumento de sueldo’ a su maestra

Los niños generalmente optan por gastar el dinero que le regalan por su cumpleaños en juguetes o videojuegos, pero undecidió hacer algo muy diferente.recibió 15 dólares ( unos 14 euros) por su cumpleaños y en lugar de comprar algo para sí mismo, decidió darle un aumento de sueldo a su maestra en del colegio Gorrie Elementary en Tampa."Creo que más personas deberían ser amables porque es algo mucho más agradable que ser mezquino", dijo Williams a a la CNN. "Creo que es una maestra muy amable ... y pasa tiempo con todos". Williams le dio el dinero a su profesora junto con una nota que decía:Los padres de Williams no sabían nada del plan del niño de tercero de primaria y su madre afirmó que sus ojos se llenaron de lágrimas cuando descubrió la decisión del pequeño. Posteriormente, encontraron la nota con la amable respuesta de Mary Hall Chambers: "No puedo aceptar esto, pero aprecio el gesto, Parker. Estudiantes como tú son la razón por la que enseño".Aunque su profesora no se quedó con el regalo,dijo que sentía que lo había pagado. "Me hizo sentir muy bien", afiirmó. El padre de Parker, Darrell Williams, publicó la nota en su página de Facebook, donde rápidamente se volvió viral.