Niños sobrevivientes del ataque caminaron hasta 15 km: Julián LeBaron

"Como 15 kilómetros caminaron cargando a sus hermanitos, es heroico lo que hicieron".

"Más adelante agredieron a mi prima, a sus siete niños, a dos de ellos los asesinaron y algunos niños sobrevivieron, pero se encuentran graves en un hospital en Phoenix, Arizona".

El activistareveló que de losque vivieron en la frontera entre Chihuahua y Sonora, caminaron 15 kilómetros para salir de la zona de la agresión y llegar a su casa en La Mora, Sonora.Julián Lebaron dijo quea la zona del ataque.En una entrevista con, Julián LeBaron afirmó que necesita saber qué pasó con el ataque a su familia, pues aseguró que "". Además, señaló que de ser necesario pedirá ayuda al gobierno de Estados Unidos para esclarecer los hechos.Julián señala que su familia iba en varias camionetas en los límites entre Chihuahua y Sonora. Dijo que en ese momento observan que un vehículo se estaba incendiando, el cual se trataba de uno de los familiares.Aclaró que no se explica cómo fueron confundidos con(hipotesis planteada por el secretario de Seguridad Ciudadana en la conferencia matutina del presidente), pues la familia recorre ese camino frecuentemente al pasar por ese lugar a comprar despensa y a visitar a otros familiares. Aunque añadió que no se trataba de un ataque directo contra ellos.Julián LeBaron también pidió saber quiénes son, quién los protege y quién los solapa, pues señaló que no se pueden hacer este tipo de actos.Agregó que en un primer momento se hablaba de, sin embargo, Julián LeBaron confirmó en la entrevista que la pequeña ya fue encontrada.