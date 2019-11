No dejaremos que nos den atole con el dedo: Adrián LeBarón

"Yo voy a seguir dando la cara, voy a dar a conocer toda la información sobre el caso, pues la gente necesita saber la verdad": Adrián #LeBarón en #AzucenaxFórmula — Azucena Uresti (@azucenau) 20 de noviembre de 2019

Adrián Lebarón afirmó que integrantes de su familia fueron los primeros en llegar a la zona del ataque a miembros de su comunidad en Bavispe, Sonora, por lo que advirtió que no les darán "atole con el dedo" porque conocen los hechos desde el principio."Nos dijeron que no nos iban a dar conclusiones hasta dentro de dos semanas o un mes porque tienen que reconstruir todo, los del FBI llegaron una semana después, está muy difícil reconstruir. Nosotros tenemos muchas cosas que sabemos cómo sucedieron porque estuvimos por horas ahí."No vamos a dejar que nos den atole con el dedo porque nosotros estuvimos ahí, vimos la lumbre, vimos los cuerpos, fuimos los primeros en encontrar las cosas humeando. La FBI no llegó hasta una semana después, ¿qué le puedo decir? A mí no me van a dar atole con el dedo", afirmó en entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula.LeBarón añadió que la familia aceptará reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador y que aunque aún no hay fecha, espera que sea pronto."Yo he estado pidiendo eso (una reunión) desde el primer día porque quiero hacerle saber nuestra preocupación, del estado en que estamos. Yo sí necesito preguntarle dos o tres cosas, además de que nos dé el reporte", añadió.Además, dijo que si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, les ofreciera una reunión, también la aceptarían.Adrián LeBarón comentó que hasta antes del ataque, su familia no sentía la inseguridad en la zona, pero que ahora sienten temor."Quisiera pensar que no estoy tan jodido por el crimen, me siento un hombre libre, pero me molesta pensar que mis hijos todos los días van a la escuela con ese temor, no lo sentía. Esa es la verdad, es la realidad, hay que desnudarla y ponerla", puntualizó.