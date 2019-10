No desaparecerán poderes en Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz: Segob

Ciudad de México.- La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseveró que no habrá desaparición de poderes en entidades federativas por la que pugnan algunos partidos políticos, para los casos de Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz, bajo el argumento que su nivel de violencia y seguridad así lo amerita.



“No se va a dar, no se va a dar la desaparición de poderes porque se tendría que desaparecer los tres poderes de las entidades federativas”, dijo en entrevista, al término de una reunión con el embajador de España en México, Juan López Dóriga, para abordar el tema migratorio.



La funcionaria fue enfática en el punto de la petición de desaparición de poderes que se discute actualmente en comisiones, en el Senado de la República, a raíz de peticiones, por separado, de los partidos Acción Nacional y Morena.



Esa eventualidad, añadió, significaría que la Federación tome el control de las entidades.



“Antes se confundía la desaparición de poderes o con la renuncia del gobernador o con el desafuero que pudiera presentar en contra de alguno de los gobernadores”



-¿Descarta usted esa posibilidad?



-La descarto, respondió.



En cuanto a la lista difundida por el Servicio de Administración Tributaria, de políticos a quienes en administraciones pasadas se les perdonó el pago de impuestos, Sánchez Cordero recordó que



Hay una iniciativa de ley por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador para que no se vuelva a condonar gravámenes a ninguna persona.