No descartan secuestro en caso de estudiantes

"Estos jóvenes fueron llevados a algún punto cercano al que fueron hallados, estuvieron en cautiverio y finalmente, después fueron privados de la vida, sus restos fueron enterrados a un metro de profundidad", detalló.

Desde el 16 de Octubre, en #Monterrey dos estudiantes estaban desaparecidos... el fin de semana fueron encontrados sin vida, sobre el tema estoy conversando con Luis Enrique Orozco Suárez, Vicefiscal del #MP de la #FGR de #NuevoLeón en #AzucenaxFórmula — Azucena Uresti (@azucenau) 12 de noviembre de 2019

"Ha habido contacto con la familia de los jóvenes y no hubo información al respecto, no hubo petición de rescate hacia ellos o a personas vinculadas a familiares (...) Con motivo del cautiverio, es probable que hayan sido despejados de objetos personales, dinero y hasta bienes".



"No descartamos un secuestro y que ellos mismos hayan sido los negociadores", detalló el funcionario.

Los estudiantes delque desaparecieron y fueron hallados muertos el fin de semana, el vicefiscal de Nuevo León, Luis Enrique Orozco Suárez, no descartó que el móvil haya sido un secuestro, aunque los familiares no recibieron llamadas para pedir un rescate.En entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula, el funcionario recordó que los jóvenes desaparecieron entre el 16 y 17 de octubre, para ser trasladados posteriormente a un sitio cercano al lugar donde fueron hallados, en la ciudad de Salinas Victoria.Añadió que se tuvo contacto con familiares de las víctimas y que no reportaron alguna llamada para solicitar rescate, aunque no descartó que se haya tratado de un secuestro y que los mismos jóvenes hayan negociado su liberación.Con información de Milenio