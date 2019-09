No es un hombre de palabra: Calderón a AMLO por precios de gasolina

Muy importante ver este video. @lopezobrador_ prometió que la gasolina bajaría, que costaría “cuando mucho” 10 pesos el litro. Puede haber razones para que cueste más del doble a pesar de que ya es gobierno. Pero “hombre de palabra”, lo que se llama “un hombre de palabra”, no es. https://t.co/8qS5zh64Nz — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) September 28, 2019

El ex presidenteaseguró que el presidente, no es “un hombre de palabra”, debido a los precios de la gasolina que hay en México.Criticó que el mandatario mexicano prometió que la gasolina costaríay pidió ver un video para recordar sus palabras.“Prometió que la gasolina bajaría, que costaría “cuando mucho” 10 pesos el litro. Puede haber razones para que cueste más del doble a pesar de que ya es gobierno. Pero “hombre de palabra, lo que se llama “un hombre de palabra, no es”, reiteró Calderón Hinojosa a través de su cuenta de Twitter.De acuerdo con información de PetroIntelligence, en México la gasolina se vendió este viernes en un precio promedio de 19.37 pesos por litro para regular (Magna) y hasta 20.95 pesos para Premium.En tanto, en la Ciudad de México el precio promedio para la depesos por litro y de 21.62 pesos la de Premium.