No es una casualidad que llegue Evo y que Policía Federal proteste: AMLO

"Saben que hay una tensión por la llegada de Evo, y buscaban hasta detener el comboy, quiénes están en esto, pórtense bien".

Luego de la manifestación y, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no fue una casualidad que llegara el expresidente de Bolivia,y al mismo tiempo los elementos inconformes se organicen para protestar."Sigue habiendo mucha provocación no es posible, no es una casualidad de que llegue Evo y que al mismo tiempo se organicen para protestar, no es espontáneo,, es cosa de decir de parte de quién".Durante su conferencia de prensa mañanera, el mandatario federal dijo que ", he dado instrucciones de que haya diálogo, el que no quiera estar en la guardia nacional que se le liquide"."No despedir a nadie, sino que sea por su propia voluntad”, dijo y aclaró que en la Guardia Nacional no se puede tener a elementos que no cuenten con un buen historial.Y agregó: "decirles a los que están manipulando, que si tenemos información, aquí lo vamos a denunciar, sea quien sea, nada de que se lo vamos a mandar a decir en una columna de periódico, aquí mismo, porque está muy raro".López Obrador fue cuestionado acerca de que serían unos 13 mil policías federales los que no se quieren integrar a la Guardia Nacional, ante lo que respondió que está en marcha un plan de convocatoria de reclutamiento de elementos, de acuerdo a un programa.Aseguró que no se tendrá dificultad para reunir a los 140 mil elementos que se necesitan en la Guardia Nacional, cuidando que sean buenos elementos, que pasen los exámenes.Hizo un llamado a todos los jóvenes que quieran participar en la Guardia Nacional y servir a la patria. Dijo que no solo tendrán buenos sueldos y prestaciones sino que darán un servicio al pueblo de México. Agregó que pacificar a México es asunto de todos y subrayó las muestras de apoyo y de solidaridad de la gente.Agradeció a todos los mexicanos que han depositado confianza en su gobierno y aseguró que nunca los va a traicionar. Finalmente también agradeció las muestras de cariño por su cumpleaños, que se celebra este miércoles.