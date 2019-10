No habrá impunidad para nadie: AMLO sobre súper delegados

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que en su gobierno no habrá impunidad para nadie, por lo que consideró que la Secretaría de la Función Pública (SFP) debe actuar de manera independiente en el caso de los 10 súper delegados en contra de los que hay denuncias.



Luego de que la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, reveló que existen 12 denuncias contra delegados del gobierno federal por presunto uso indebido de recursos públicos, el primer mandatario puntualizó que en estos casos se debe investigar.



“Si se tienen que separar, pues eso lo tiene que recomendar la misma secretaria de la Función Pública. Ella, si considera, es autónoma, libre, independiente, si considera que son asuntos graves, pues a separarlos del cargo”, manifestó.



No obstante, durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador aseveró que es evidente que sus adversarios le están poniendo rocas al avance de la cuarta transformación.



“No me están poniendo el pie, me ponen unas rocas, unas piedras de buen tamaño para que no avance la cuarta transformación, pero no pasa nada, este tipo de cosas no son asuntos complejos, porque sencillamente yo no protejo a nadie, no soy cómplice, no voy a encubrir a nadie”, indicó.



Remarcó que “si esos coordinadores están infringiendo esos principios y hay elementos, pues desde luego van a ser castigados, lo único que calienta es que nos quieran comparar con nuestros adversarios, con los conservadores”.



El presidente también rechazó que haya denuncias por corrupción en contra de los encargados de las obras del Aeropuerto de Santa Lucía y dijo que tiene la claridad de que habrá acusaciones de todo tipo para manchar ese proyecto, por lo que puntualizó que en dado caso tendrán que presentarse pruebas de cualquier señalamiento.



“Tiene que presentarse una denuncia, nada de la máxima del hampa del periodismo de que la calumnia cuando no mancha tizna, eso se terminó, si no hay pruebas, no se puede calumniar, a nadie, y es inmoral actuar de esa forma, no se pueden estar amparando en la libertad de expresión para chantajear, para calumniar, para lucrar con el nombre oficio del periodismo”, remarcó.