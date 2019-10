¡No hagas que te detone’; ladrón amaga a chofer de ‘combi’

Ciudad de México.- Cámaras de vigilancia captaron el momento en que un delincuente amenazar a pasajeros del transporte público en el Estado de México.



Los hechos ocurrieron el pasado miércoles a las 15:30 horas, cuando la camioneta de transporte público circulaba en el municipio de Nezahualcóyotl y se dirigía Ciudad Azteca.



En el vehículo viajaban cerca de ocho personas, incluyendo niños, quienes fueron sorprendidos por el delincuente que los amagó con una pistola tipo escuadra, para que le entregaran sus pertenencias de valor.



El pedo no es contigo. No hagas que te detone, puto”, asegura el delincuente quien decide quedarse en la puerta.



”¿Quieres que te detone puto?", cuestionó al chofer para reclamarle que intentó cerrar la puerta.





Cámara las carteras, rápido el celular, el celular”, comienza a exigir a cada uno de los pasajeros.





Ya sé tu ruta carnal, no hagas que me pase de ver… deja de hacer tus ma…”, amenaza al chofer nuevamente.



Una vez que el delincuente se baja de la unidad, el chofer cierra la puerta, mientras se escucha el llanto de un niño.