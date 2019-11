No hay denuncia por robo de carne en centro comercial

Piedras Negras, Coah.- Después de que se dio a conocer en redes sociales el robo de carne de un centro comercial ubicado en la zona centro, la fiscalía general de justicia no cuenta con denuncia formal de los hechos.



Se requiere la denuncia por parte del representante legal para que se pueda proceder debido a la naturaleza del delito.



La fiscalía general de justicia en la región norte uno no puede proceder solamente por un video ya que no existe la denuncia.



Ya en un juzgado si no existe denuncia formal por parte del representante legal no se podría actuar en contra de la mujer.



En el video que se viralizó en redes sociales se aprecia una mujer bien vestida que compra carne y posteriormente se la esconde en su bolso de mano.



La fiscalía no ha tenido casos de personas detenidas por cleptomania según lo dieron a conocer las autoridades de esa dependencia.



Sobre la mujer que se encuentra en redes sociales, no hay denuncia formal del hecho y hasta en tanto no se reciba, no se actúa.