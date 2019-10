No hay medicamentos para diabéticos y pacientes con cáncer

Saltillo, Coah.- En la Región Laguna hay más de 140 mil diabéticos y cerca de mil 100 personas mueren cada año por cáncer; aun así, se reporta desabasto de medicamentos para atender a los pacientes, y lo mismo sucede en otros municipios.



Fernando Izaguirre Valdés, diputado, pidió que el IMSS y el ISSSTE surtan los medicamentos, sobre todo los que se utilizan para tratar enfermedades graves como diabetes y cáncer, padecimientos que se han incrementado en la Región Laguna en los últimos años.



“En Coahuila existe desabasto de medicamentos en el IMSS, específicamente en la Región Laguna, ya que continúa la carencia de fármacos para tratar padecimientos como la hipertensión y diabetes en las farmacias del Seguro Social, sobre todo en su Clínica 16, donde se tiene concentrado un alto volumen de trabajadores afiliados”.



“La falta de medicamentos de alto costo y mayor control, como es el que se brinda para la atención del cáncer de mama, sigue sin abastecerse al 100%, los pacientes tienen que visitar las farmacias más de una vez para que se les surta su receta”.



Los derechohabientes del ISSSTE en Torreón, también sufren los estragos por la falta de medicamentos y esperan días para adquirir los fármacos.



En el caso de los medicamentos para diabetes, cáncer y otros padecimientos congénitos, el número de dosis no se completa para atender a todos los pacientes, incluso se difiere la entrega por semanas.



“Se recetan medicamentos que no están en la lista del cuadro básico y tienen que surtir las recetas en farmacias particulares, sin que se aplique el reembolso que presuntamente quedó amparado en la Ley General de Salud, hace 4 años”.



El ISSSTE suspendió este servicio porque no paga a los proveedores.



Señaló que el desabasto de medicamentos se reporta también en Saltillo, Sabinas y Monclova.