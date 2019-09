No he cometido delito, secuestro nunca existió: Jorge Winckler

"Al respecto quiero enfatizar que jamás he cometido delito alguno, no ha existido desaparición forzada ni privación de la libertad, ni comunicación ni tortura, se investigaron estos hechos, no se encontraba detenido ni privado de su libertad”, detalló el ex fiscal en un comunicado que envío al noticiero Por la mañana.

, fiscal de Veracruz separado temporalmente de su cargo por el Congreso estatal, afirmó que no ha cometido ningún delito, luego de que el fin de semana, un juez giró unaen su contra por el delito de secuestro.“El pasado 21 de septiembre fue filtrada la supuesta existencia de una orden de aprehensión liberada en mi contra, así como de otros 4 funcionarios de la Fiscalía General del Estado, por hechos denunciados por un extrabajador de la institución quien fuera el jefe de ayudante del Fiscal General de Javier Duarte, Luis Ángel Bravo Contreras.Personas cercanas a Winckler informaron a dicho noticiero que el funcionario, debido a que le fue retirada la protección, y por razones de seguridad, se mantendría al margen de los medios de comunicación.La noche del sábado, trascendió que un juez liberó la orden aprehensión contra Jorge Winckler, así como a los ex funcionarios de su primer círculo de confianza: Luis Eduardo Coronel Gamboa, ex Fiscal de Desaparecidos y Fiscal Regional de Xalapa; Marcos Even Torres Zamudio, Fiscal Anticorrupción; Roberto Mora Mil, Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas; y los policías ministeriales: Sergio García Celis y Uriel Rodrigo González, por el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro.