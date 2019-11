No hubo filtración de información al cártel: ALfonso Durazo

Ciudad de México.- Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, rechazó que durante el operativo para detener a Ovidio Guzmán se filtrara información al cartel de Sinaloa.



En la conferencia de prensa matutina y ante el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Durazo dijo que lo que se detectó desde la casa en la que estaba el hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, no se le informó a los delincuentes.



Manifestó que los elementos militares rodearon la casa ubicada en José Muro Pico del Fraccionamiento ‘Tres Ríos‘, en Culiacán, Sinaloa, pero no se filtró la información.



Al secretario de Marina, Rafael Ojeda, se le cuestionó si se trasladó a personal de la Administración para el Control de Drogas​ de Estados Unidos, (DEA por sus siglas en inglés), a lo que este aseveró.



“Sí, así fue, se trasladó porque fue una petición del estado, se acababa de descubrir un laboratorio y estaba ahí el helicóptero y se aprovechó para llegar a esa gente, eso fue todo” aclaró.



A la conferencia de prensa asistieron los integrantes del gabinete de seguridad.



En la conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador justificó que ayer se revelara el nombre del jefe del GAIN, el Coronel de caballería del Estado Mayor Presidencial, Juan José Verde Montes, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).



Tras los cuestionamientos sobre si no se puso en riesgo al Coronel al hacerse público su nombre, López Obrador dijo que tendrá la protección que tienen todos los funcionarios: “quisiéramos proteger a todos los ciudadanos y lo mejor es decir no a la violencia”.