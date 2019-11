No le voy a fallar a nadie, promete Rosario Piedra

"Tengo todo el derecho de tener invitados y más gente que me lo estaba pidiendo, que ojalá quedara yo porque no querían que continuara la misma situación de impunidad, la cuestión de que la CNDH ha sido omisa a todas las demandas ciudadanas o de colectivos y yo misma puedo decir que tengo esa experiencia de que nunca la CNDH atendió a desaparecidos políticos", comentó.

Luego de rendir protesta como presidenta de la(CNDH),afirmó que no le fallará a nadie y que será imparcial en el cargo."Si tienen alguna duda de mi parcialidad, que no la tengan, no le voy a fallar a nadie", dijo en entrevista tras rendir protesta entre empujones en el Senado.Rechazó que llegue descalificada a lay dijo que hay "miles de ciudadanos en el país que están felices con mi nombramiento".Añadió que como activista sufrió omisiones de la CNDH, por lo que adelantó que buscará atender a todas las víctimas.Rosario Piedra lamentó la forma en que tomó protesta en medio de jaloneos de los legisladores, aunque reconoció que nunca se había dado un debate "como este", lo que calificó de un hecho importante.